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Минобороны показало работу минометного расчета в зоне СВО

09:04
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Артиллеристы уничтожили опорный пункт украинских радикалов

Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции - российские артиллеристы уничтожили опорный пункт украинских радикалов.

Мощные удары бойцы Центрального военного округа нанесли из 122-милиметрового миномёта "Сани". Огонь ведётся с закрытых позиций на расстоянии более 6 километров. После серии выстрелов, которые оперативно корректируют расчёты беспилотников, миномётчики маскируют орудие и уходят в укрытие, чтобы не допустить попадания под ответный удар с позиций неонацистов.

"Ведем огонь по живым силам противника, легкобронированной технике. В принципе работаем интенсивно. Расчет слаженный. В основном работа ведется осколочными, зажигательными снарядами. Интенсивность стрельбы активная. Скорость работы и техника хорошая. Данную позицию в принципе у нас не обнаружили ни разу. Скрытность хорошая", - говорит командир расчета.

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