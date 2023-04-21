Писатель и телеведущая Татьяна Устинова отмечает юбилей

Авторская программа Устиновой выходит на канале "ТВ Центр"

Талантливый писатель и сценарист, а также популярная телеведущая Татьяна Устинова отмечает юбилей. Каждая из полусотни её книг - бестселлер, многие с большим успехом экранизировали. А в ее авторской программе "Мой герой", которая выходит на нашем канале, можно услышать откровения знаменитых гостей и открыть их с новых сторон.

Писатель, выдернутый из-за письменного стола на съёмки, жаден до общения! Быстро пробежаться по сценарию, сделать пару ремарок, - всё, ведущая к работе готова. Татьяна Устинова - человек-оркестр. На ходу жонглирует цитатами, хохочет, лавирует между литературой мемуарной и научной, сыплет остротами. Беда тому, кто не готов к такой скорости мысли. Команда "мотор" и все внимание - на собеседника.

Её герой - каждый, кто приходит в студию. У программы такое кредо - прежде чем пригласить на интервью, нужно понять, за что героя любить.

"Моя задача - такая журналистская и человеческая - поговорить. Мне интересно поговорить с человеком", - говорит Устинова.

Интонация - вот что выделяет эту программу на фоне остальных. Человеческое общение. Где атмосфера - почти дружеская. Собеседника слушают и, что важно, слышат. И с каждым - на его волне. Здесь хохочут до слёз и даже рычат. Говорят о сокровенном и даже признаются в любви.

Все эти программы запоминаются телезрителю. А для автора детективных романов Устиновой - пища для размышлений. Истории, характеры, наблюдения, - всё в копилку для будущих текстов.

"Когда люди говорят и это меня задевает за живое, я потом начинаю думать, это переваривать, перемалывать. И беру на вооружение. В книгах, так или иначе, всё находит отражение", - говорит Устинова.

Ежегодно из–под ее пера выходит в среднем по три романа. Но об авторском выгорании или проблеме чистого листа нет и речи. Если жить по Пушкину "талант – это предрасположение к труду", то никакого секрета творческой плодовитости не надо. Она трудится - пишет. Ещё с детства.

"Многостраничные сочинения, какие-то письма подругам, которые совершенно не нуждались в переписке со мной. Но просто мне это очень нравился сам процесс. Я за своего молодого мужа и его брата начала писать письма свекрови", - вспоминает Устинова.

Почти полсотни книг суммарным тиражом 38 млн экземпляров. Её литературный багаж. Выпускница английской спецшколы и МФТИ Татьяна Устинова проживает со своими персонажами их судьбы, разгадывает загадки, попадает в сложные сюжеты, обличает злодеев и сближает влюбленных. Что ни книга, то бестселлер. Из двух десятков детективов многие стали экранизациями. Первый же фильм, снятый по сценарию Устиновой, получил две премии "ТЭФИ".

"Писательская работа, литературная работа - это 3 месяца сидения на стуле в деревне. Я очень медленно пишу, потому что мне надо много думать", - говорит Устинова.

Автор нарасхват. Устинову знают и читают. Даже сыграла саму себя в кино. Она многолика и многозадачна. Ничего не успевает и каждый раз клянётся исправиться. Говорит, стремиться к совершенству никогда не поздно. И в свой юбилей, кажется, готова улыбаться всему миру. Ведь когда человек делает то, что любит - он счастлив!

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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