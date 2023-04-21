Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент отметил участие бойцов-мусульман в СВО

Президент России Владимир Путин направил мусульманам России поздравление с праздником Ураза-байрам, отметив, что это особо почитаемый в исламе праздник с высоким духовным смыслом. Поздравление главы государства в пятницу, 21 апреля, опубликовало Духовное собрание мусульман России.

Российский лидер указал, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь.

Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями, она развивает взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяет большое внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам, подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку, сообщается на официальном сайте Духовного собрания мусульман России.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность мусульманской общине страны за развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в стране, а также конструктивных связей с арабским и исламским миром.

Кроме того, российский лидер отмечал, что государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

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