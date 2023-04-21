Собянин рассказал о применении искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний

Цифровизация здравоохранения – это прямой вклад в качество лечения людей

С развитием искусственного интеллекта машины получили способность стать надежными помощниками и советниками врачей. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Достоинства искусственного интеллекта при расшифровке снимков КТ и МРТ неоспоримы, но когда столичные власти пять лет назад попытались приобрести такую систему, выяснилось, что готового продукта нет. Тогда в Москве решили создать его самостоятельно, рассказал градоначальник в своем личном блоге.

За три месяца московские специалисты протестировали и внедрили в работу алгоритмы распознавания признаков коронавирусной пневмонии. С апреля 2020 года искусственный интеллект внедрен в практику работы лучевой службы Москвы. За три года с его помощью было проанализировано почти 3 млн КТ-исследований и спасены тысячи жизней.

В настоящее время в столице используют искусственный интеллект в здравоохранении не только для анализа медицинских изображений, но и в системе поддержки принятия врачебных решений, анализе электрокардиограмм. Искусственный интеллект также работает в чат-боте, который собирает жалобы пациентов на самочувствие перед посещением врача.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве. В рамках государственной программы "Столичное здравоохранение" активно возводятся больницы и поликлиники, а уже работающие получают современное оборудование. Внедряется новый стандарт экстренной помощи в городских стационарах.

Наряду с этим качество медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках реализации государственной программы "Столичное здравоохранение" продолжает повышаться.

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