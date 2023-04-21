ФСБ рассказала о попытке покушения на мэра Горловки

Его организовали украинские спецслужбы

В апреле украинские спецслужбы планировали совершить покушение на мэра Горловки (Донецкая Народная Республика) Ивана Приходько, однако оно было предотвращено. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал сам градоначальник.

Как рассказал Приходько в эфире телеканала "Россия 24", злоумышленники планировали совершить взрыв в кафе "Берлога", причем "то количество взрывчатых веществ, которое планировалось заложить: там бы разнесло, наверное, весь дом".

В управлении Федеральной службы безопасности по ДНР рассказали, что исполнителя запланированного покушения Артема Пызина завербовала Служба безопасности Украины для сбора информации о дислокации и перемещениях российской армии. Мужчина сразу же попал под оперативное наблюдение ФСБ.

В марте украинские кураторы поручили Пызину организовать покушение на мэра Горловки, однако когда злоумышленник попытался по инструкциям СБУ собрать взрывное устройство, оно сработало у него в руках, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Преступление планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной. Преступники намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу.

В марте в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина, он получил контузию.

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