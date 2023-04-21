SpaceX объяснила взрыв корабля Starship при испытательном полете

Ракета пролетела всего 38 км

Взрыв прототипа космического корабля Starship во время испытательного полета произошел по команде сотрудников SpaceX. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в американской компании.

В SpaceX заявили, что во время полета несколько двигателей вышли из строя, ракета начала терять высоту, поэтому была дана команда завершить испытательный полет, сообщается на официальном сайте компании.

Неудавшаяся попытка запуска Starship стала одной из причин того, что состояние владельца SpaceX Илона Маска всего за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Запуск ракеты-носителя с кораблем Starship, созданным для освоения дальнего космоса, был осуществлен 20 апреля со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:34 по Москве. Предполагалось, что в рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли.

Однако ракета преодолела отметку в 38 км и через четыре минуты после старта взорвалась. В трансляции SpaceX это назвали "неконтролируемым рассоединением".

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