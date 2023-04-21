В ДНР сообщили о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Чиновник подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой осуществлялось снабжение группировки украинских войск. Под контроль взято несколько сотен метров дороги, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

Как заявил Гагин, "крышка котла, по сути, захлопнулась", сообщает ТАСС.

В секретных документах Пентагона, оказавшихся в открытом доступе в результате утечки, есть подтверждение того, что Соединенные Штаты давали "мрачные оценки" по перспективам ВСУ удержать Артемовск еще в январе. Вашингтон предлагал Киеву оставить город и вывести из него свои войска ради минимизации потерь.

В марте генштаб ВСУ признал "частичный успех" российских войск в Артемовске. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае поражения в Артемовске Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением.

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