Окруженные в Артемовске украинские неонацисты пытаются вырваться из города

Многие сдаются в плен

В Артёмовске российские штурмовые группы перекрыли трассу, по которой Киев перебрасывал резервы в северные районы. Основные силы неонацистов - в окружении. Малыми группами боевики бросают позиции и пытаются выйти из города. Многие сдаются в плен. В центральных кварталах Артёмовска наши бойцы освободили здание отеля и несколько многоэтажных домов.

Мощные удары тяжелых огнеметов и от опорных пунктов ВСУ, которые обороняли участок дороги Артемовск – Хромово, остались одни пепелища. В пятницу утром спецназ вышел к трассе и перерезал сообщение националистов с тылами. А, значит, последние силы боевиков в городе уже сегодня могут оказать в окружении.

Перед каждой атакой – артподготовка. Артиллеристы наводят установку и очень внимательно выверяют прицел. "Грады" делают выстрелы. Не больше 2-3 за раз. Чтобы не зацепить своих. И если со стороны развалин ответного огня тяжелой техники нет, то спецназ начинает "выкуривать" радикалов в стрелковом бою.

Во дворе между домами подбитые пикапы и бронетехника ВСУ. Еще один квартал на западе Артемовска, сегодня перешел под контроль российского спецназа. Окраина города, видно, как боевики отходят. Пытаются закрепиться в лесопосадках за городом. Но спрятать бронетехнику, выкопать капониры и блиндажи физически не успевают. Националистов в считанные часы находят и уничтожат артбатареи.

Стремительных бросков в Артемовске уже не будет. Спецназ действует не спеша. Военные говорят: нет необходимости заканчивать штурм города одним ударом. Сегодня Артемовск и так сковал более чем 80 тысячную группировку ВСУ. Это силы, которые Киев стянул для контрнаступления. И хотя Зеленский тешит себя надеждами вернуть город, перейти в масштабную атаку националисты не рискуют. Ведь каждый день боев заканчивается потерей до 500 человек убитыми.

Южнодонецкий фронт российские военные усиливают тяжелой бронетехникой. В первую очередь, направления вдоль Днепра. Накануне несколько групп боевиков пытались форсировать реку. Но их встретили огнем "самоходок". И заодно, артиллеристы уничтожили целую батарею пушек противника, которая прикрывала диверсантов.

С каждым днем положение ВСУ на донецком фронте все тяжелее. Российские военные активно применяют так называемые "умные" бомбы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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