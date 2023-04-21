Раскольники при поддержке полиции опечатали еще один корпус Киево-Печерской Лавры

Монахи не собираются сдавать обитель

США рекомендовали Киеву оставить Артёмовск из-за угрозы окружения, однако украинские власти игнорировали предупреждения. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, которые ранее попали в интернет. В отчётах указаны последовательные военные успехи российской армии, и ставится под сомнение боеспособность украинских частей в Артёмовске. Пока наши штурмовые группы ликвидируют нацистов, засевших в городе, раскольники пытаются взять силой Киево-Печерскую лавру.

Церковь Живоносного источника Киево-Печерской лавры. Сегодня здесь разрешили провести утреннее богослужение. Но когда людей стало собираться все больше, полицейские приказали закрыть ворота, ведущие к храму. В это время силовики продолжают обыски в других корпусах комплекса. В корпусе отключили сигнализацию. Семинариста по имени Михаил, который вел трансляцию происходящего на территории лавры, силой посадили в полицейскую машину.

Третий день на территории заповедника работает комиссия: якобы проверяет техническое состояние зданий. Но журналистам инспекторы об этом рассказывают мало – больше о том, что якобы находят все новые доказательства сотрудничества монахов с Москвой.

Психологическое и даже физическое давление на священников и прихожан канонической Украинской православной церкви со стороны полиции легко объяснимо. Киевские власти в конце марта в одностороннем порядке расторгли договор аренды с УПЦ. И теперь намерены выселить монахов, а храмовый комплекс передать раскольникам – представителям ПЦУ. Молодой человек, представившийся блогером из Австрии, решил лично увидеть, как развиваются события: "Они хотят выкинуть священников из Лавры. Я в шоке. Потому что в западных медиа нам все время рассказывают, что демократическое государство, что здесь закон. Но я вижу, они делают, что хотят. И у кого оружие, тот и босс. Это неправильно".

Постепенно просачивается информация том, что и в других частях Украины все идет не так, как долгое время внушали западному обществу. Издание "Вашингтон пост" со ссылкой на утечки из документа с грифом "совершенно секретно" пишет: Киев ослушался рекомендации Вашингтона и не оставил Артемовск. Хотя администрация США предупреждала о том, что ВСУ рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать город. Оценки американской стороны были мрачными еще в январе.

"Киев назвал удержание Артёмовска императивом, намного превышающим стратегическую военную ценность города, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа. В документах также предлагалось ослабить моральный дух россиян и поощрять дезертирство с помощью “кампании физиологических операций”. Но борьба за Артёмовск привела к значительным потерям. Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов, поэтому потери и пессимизм растут", - говорится в материале.

Избранный Вашингтоном курс на "крестовый поход" против интересов Москвы российской культуры и традиций является безнадежным. Об этом заявил Сергей Лавров во время визита на Кубу. В Гаване министра иностранных дел приняли президент страны Мигель Диас-Канель и лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обе стороны отметили, что попытки запада диктовать свою волю и игнорировать законные позиции других не только сохраняются, но и нарастают. И это нагнетает напряженность на международной арене. Куба на собственном примере знает, что такое незаконная торгово-экономическая блокада со стороны США.

"Мы в последние десятилетия - задолго до нынешних событий - тоже были объектом санкций Соединенных Штатов. Поэтому у нас абсолютно одинаковые оценки. Мы не можем согласиться, что мир должен и далее постоянно жить по этим американским правилам. Именно такие правила они имеют в виду, когда навязывают всем остальным миропорядок, основанный на правила. Мы все это прекрасно понимаем: правила, которые отражают желание продолжать колониальные методы жить за счёт других и убирать конкурентов", - заявил Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил, что расширение НАТО в направлении границ России является главной причиной нынешнего конфликта в Европе. Стороны договорились совместно работать на международной арене и мобилизовать другие страны, которые также отвергают подобный диктат.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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