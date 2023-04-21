Школьники из Киргизии и Казахстана приняли участие в акции "Побратимство памяти"

Она посвящена подвигу защитников Москвы

Школьники из Киргизии и Казахстана прибыли в Россию для участия в акции "Побратимство памяти". Она посвящена общему подвигу народов, защитивших Москву от немецких захватчиков в 1941 году.

Инициатор мероприятия - киргизское поисковое движение, которое занимается сверкой и уточнением списков погибших на мемориальных плитах братских захоронений. Вместе с собой школьники привезли имена двенадцати бойцов, которые ранее считались неизвестными. Их фамилии увековечат на монументах.

Акция стартовала в Волоколамске, участники посетили местные достопримечательности и на Лудиной горе заложили капсулу с привезённой землёй. А одним из основных событий стала встреча школьников из трёх стран с представителями Ассамблеи народов Евразии, Россотрудничества и правительства Москвы.



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