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Школьники из Киргизии и Казахстана приняли участие в акции "Побратимство памяти"

14:49
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Она посвящена подвигу защитников Москвы

Школьники из Киргизии и Казахстана прибыли в Россию для участия в акции "Побратимство памяти". Она посвящена общему подвигу народов, защитивших Москву от немецких захватчиков в 1941 году.

Инициатор мероприятия - киргизское поисковое движение, которое занимается сверкой и уточнением списков погибших на мемориальных плитах братских захоронений. Вместе с собой школьники привезли имена двенадцати бойцов, которые ранее считались неизвестными. Их фамилии увековечат на монументах.

Акция стартовала в Волоколамске, участники посетили местные достопримечательности и на Лудиной горе заложили капсулу с привезённой землёй. А одним из основных событий стала встреча школьников из трёх стран с представителями Ассамблеи народов Евразии, Россотрудничества и правительства Москвы.
 

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Участники акции "Побратимство памяти"
Участники акции "Побратимство памяти"
Участники акции "Побратимство памяти"
Участники акции "Побратимство памяти"
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