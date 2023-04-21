Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось до трех

При полёте над городом Су-34 произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса

В Белгороде устраняют последствия сильного взрыва, который прогремел в городе накануне поздно вечером. В результате происшествия образовалась большая воронка, повреждены автомобили и фасады зданий. Есть пострадавшие. Как сообщили в Минобороны, при полёте над городом Су-34 произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.

Громкий хлопок жители центральной части города услышали поздно вечером. Момент взрыва зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В результате происшествия образовалась большая воронка диаметром 20 метров. Повреждения получили несколько автомобилей. Одну машину взрывной волной забросило на крышу магазина. В ближайшем доме выбило стёкла. Всю пятиэтажку решили временно расселить. Жителям предложили переехать в гостиницу. До места назначения их доставили специальным транспортом.

"Жильём, питанием будут обеспечены. Сейчас самое главное - провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем", - сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Пострадавших - трое. У пожилой женщины подскочило давление. Второго пациента с черепно-мозговой травмой доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Третий - с лёгкими ссадинами - от госпитализации отказался и получил медицинскую помощь прямо на месте. Причиной взрыва, как сообщили в Минобороны, стало нештатное падение боеприпаса самолёта Су-34. На месте инцидента работают следователи, сотрудники дорожных и коммунальных служб.

Тяжёлая техника эвакуирует автомобили и вывозит мусор. ЧП произошло на перекрёстке двух оживлённых магистралей, поэтому расчистить место происшествия нужно как можно скорее. Движение по проспекту Ватутина восстановят в ближайшие часы. Основные работы по замене повреждённого дорожного полотна проведут в выходные, когда на улицах не так много машин. Полностью всё завершат к понедельнику.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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