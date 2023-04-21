В Южной Корее нашли тела российских моряков с загоревшегося судна

Поиски еще двух человек продолжаются

Южнокорейские спасатели нашли тела двух моряков с российского судна "Калтан". Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Как сообщает Yonhap, погибшие находились на судне, местонахождение еще двух человек пока неизвестно. В Росморречфлоте рассказали, что к данному моменту обнаружены тела всех четверых моряков. В Следственном комитете России подтвердили, что пожар на корабле ликвидирован, сообщает РИА Новости.

На российском рыболовецком судне "Калтан" ранее вспыхнул пожар. Экипаж принял решение о заходе в южнокорейский порт Ульсан, где судно ожидали пожарные и спасатели.

На "Калтане" в момент происшествия находились 25 человек — граждан России. Из них 21 человек был эвакуирован, у двоих выявили легкие ожоги. Четверо числились пропавшими без вести, тела двоих из них нашли.

Генеральное консульство России в Пусане осведомлено о происшествии. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Южной Кореи, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

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