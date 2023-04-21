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Президент Италии назвал "отмену" русской культуры ошибкой

10:40
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Культуру убивает конформизм

Отменить русскую культуру для западного мира невозможно, она тесно связана с европейской.

Об этом сообщил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera. Отмена и отказ не приведут к какому-либо прогрессу.

"Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом", - заметил политик.

Страны должны обмениваться культурным опытом.  "Культуру убивает стандартизация, конформизм", - заметил президент (цитата по РИА Новости).

Ранее в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина.

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