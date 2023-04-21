Президент Италии назвал "отмену" русской культуры ошибкой

Культуру убивает конформизм
Отменить русскую культуру для западного мира невозможно, она тесно связана с европейской.
Об этом сообщил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera. Отмена и отказ не приведут к какому-либо прогрессу.
"Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом", - заметил политик.
Страны должны обмениваться культурным опытом. "Культуру убивает стандартизация, конформизм", - заметил президент (цитата по РИА Новости).
Ранее в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: