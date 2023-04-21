Собянин: Мостовые сооружения путепроводов между Южной рокадой и МСД готовы более чем на три четверти

Южная рокада соединит крупные автомагистрали города
Завершается строительство двух двухполосных путепроводов на пересечении первого участка Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Об их готовности более чем на три четверти сообщил сегодня на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.
Ещё одно мостовое сооружение новой магистрали - над пересечением улиц Кантемировской и Кошкина - только начали возводить. Всего на участке от Каспийской улицы до первого Котляковского переулка будет семь путепроводов.
Южная рокада соединит крупные автомагистрали города и станет дублёром МКАДа и Третьего транспортного кольца.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"