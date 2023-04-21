Столтенберг рассказал о передаче Украине самолетов

Эту возможность обсудят сегодня в Рамштайне

Страны НАТО обсудят на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне предоставление ВСУ различных типов самолетов.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Переговоры состоятся уже сегодня.

Генсек НАТО отметил, что Польша, Словакия уже поставили Киеву самолеты МиГ-29. Теперь речь пойдет о других типах.

Столтенберг также отметил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

"Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины - в семье альянса", - цитирует его РИА Новости.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал членство в НАТО.

В свою очередь в Кремле заявили, что вхождение Украины в Североатлантический альянс создаст серьёзную и существенную опасность для России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"