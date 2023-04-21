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С Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве

11:22
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Актер во время съемок застрелил оператора, считая патроны холостыми

С актера Алека Болдуина снимут обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма в 2021 году. Об этом рассказали представители прокуратуры.

При этом подчеркивается, что это не означает полное освобождение Болдуина от ответственности, поскольку "выявлены новые факты, которые требуют дальнейшего расследования и экспертиз".

Обвинения с консультанта по оружию съемочной группы Ханны Гутьеррес-Рид остаются в силе, сообщает Associated Press.

Во время съемок исторического фильма в американском штате Нью-Мексико в октябре 2021 года исполнитель главной роли Алек Болдуин открыл огонь из револьвера, но патроны оказались не холостыми. Были ранены режиссер картины и оператор Галина Хатчинс, которая скончалась по дороге в больницу. На съемочной площадке нашли боевые патроны, а помощник режиссера признался, что не проверил выданное Болдуину оружие перед выстрелом.

В феврале 2023 года сообщалось, что прокуратура штата Нью-Мексико решила выдвинуть обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс Алеку Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид. В зависимости от уточняющих обстоятельств им грозило до пяти лет лишения свободы.

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