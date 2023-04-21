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Уровень доверия россиян Путину превысил 80%

11:06
  • пятница
  • 21 апреля 2023

ВЦИОМ продолжает еженедельный мониторинг

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину в период с 10 по 16 апреля 2023 года положительно ответили 80,1% респондентов. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Как отметили социологи, показатель доверия главе государства за неделю вырос на 0,4 процентных пункта.

При этом показатель одобрения деятельности президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5% (+0,4 п. п. за неделю).

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 54,8% (-0,1 п. п. за неделю) и 51,8% (-2,3 п. п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что весь народ России в нынешней сложной ситуации проявил мужество и решимость. Глава государства отметил, что абсолютное большинство граждан России поддержали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины — в этой поддержке проявился патриотизм. Президент также выразил благодарность всем, кто защищает русскоязычное население Украины и новые российские регионы.

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