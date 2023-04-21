В России с коронавирусом госпитализировали 1108 человек

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализировано 1108 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7116 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7409 человек, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 977 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 120. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 578 человек, в Московской области – 174.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22796845 случаев заболевания, зарегистрировано 398007 летальных исходов.

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