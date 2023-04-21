Источник рассказал об уходе Duracell из России

Официально производитель батареек не подтверждал эту информацию

Торговая марка бытовых гальванических элементов, батарей, аккумуляторов Duracell исчезнет из России. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали осведомленные источники.

Как пишет Telegram-канал Mash, соответствующее решение приняли акционеры компании и уже уведомили о нем деловых партнеров. Duracell намеревается реализовать имеющиеся товарные запасы и рассчитаться с сотрудниками, а затем в одностороннем порядке прекратить действие контрактов в России.

Согласно письму администрации Duracell, которое цитирует Mash, после этого в компании "не намерены распространять, или иным образом делать доступной свою продукцию доступной на российском рынке".

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций ряд западных компаний объявил об уходе с российского рынка или о сокращении объемов сотрудничества с Россией. Однако исследование специалистов университета Санкт-Галлена показало, что многие западные компании продолжают работать, а фактически с российского рынка ушли меньше 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в стране сегодня открываются огромные возможности для отечественного бизнеса во всех сферах экономики.

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