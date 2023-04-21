МИД России: план Китая может лечь в основу будущих мирных усилий по Украине

Пекин выступил с инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта

Российская сторона благодарна китайским партнерам за участие в поисках решения украинского кризиса. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат оценил стремление Пекина внести свой вклад в дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поблагодарил китайских партнеров.

Замминистра при этом не исключил, что некоторые положения китайского мирного плана по Украине могут стать базой для усилий по урегулированию конфликта в будущем, сообщает РИА Новости.

Ранее Пекин опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов, в чих числе — полное прекращение огня, соблюдение законных интересов всех стран в области безопасности, обмен пленными, отказ от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Российский лидер Владимир Путин допускал, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования. Однако глава государства подчеркивал, что это станет возможным только тогда, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

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