ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил об открытии новой поликлиники в Солнцеве

12:40
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Мэр рассказал, как программа "Мой район" преобразила Солнцево

Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии транспортной, социальной и досуговой инфраструктуры района Солнцево.

Мэр напомнил, что районе долгие годы жил без метро. В 2012 году там началось строительство Солнцевского радиуса. В район пришла подземка, на подходе - МЦД-4. Параллельно с развитием транспорта в Солнцеве строится жилье, в том числе по программе реновации, социальные и спортивные объекты, а также ведется благоустройство по программе "Мой район".

Недавно была сдана новостройка на ул. Родниковая, д. 5а. В нее переедут 370 семей. Пять квартир сделаны специально для маломобильных людей. В 2025 году рядом построят школу для 300 учеников.

Также готовится к открытию детско-взрослая поликлиника на ул. Юлиана Семенова. Это произойдет уже 24 апреля. Медицинскую помощь здесь будут получать 43 тысячи горожан. Поликлиника оснащена современным оборудованием и заработает по новому московскому стандарту.

Этим летом завершится реконструкция кинотеатра "Солнцево". Теперь здесь будет многофункциональный центр района.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
Врач в поликлинике
Врач в поликлинике
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.