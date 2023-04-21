Собянин сообщил об открытии новой поликлиники в Солнцеве

Мэр рассказал, как программа "Мой район" преобразила Солнцево

Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии транспортной, социальной и досуговой инфраструктуры района Солнцево.

Мэр напомнил, что районе долгие годы жил без метро. В 2012 году там началось строительство Солнцевского радиуса. В район пришла подземка, на подходе - МЦД-4. Параллельно с развитием транспорта в Солнцеве строится жилье, в том числе по программе реновации, социальные и спортивные объекты, а также ведется благоустройство по программе "Мой район".

Недавно была сдана новостройка на ул. Родниковая, д. 5а. В нее переедут 370 семей. Пять квартир сделаны специально для маломобильных людей. В 2025 году рядом построят школу для 300 учеников.

Также готовится к открытию детско-взрослая поликлиника на ул. Юлиана Семенова. Это произойдет уже 24 апреля. Медицинскую помощь здесь будут получать 43 тысячи горожан. Поликлиника оснащена современным оборудованием и заработает по новому московскому стандарту.

Этим летом завершится реконструкция кинотеатра "Солнцево". Теперь здесь будет многофункциональный центр района.

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