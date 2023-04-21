Песков о вмешательстве в дела ФРГ: "у нас нет времени на это"

Москва не вмешивается во внутренние дела других государств

В Кремле назвали "стопроцентным фейком" заявления о вмешательстве России во внутренние дела Германии.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва никогда этим не занималась, а сейчас у нее тем более нет на это времени.

"Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались, а сейчас у нас на самом деле нет времени на это", - отметил представитель Кремля в интервью газете The Washington Post.

Песков добавил, что у России нет цели подорвать единство Запада в конфликте на Украине.

Ранее The Washington Post со ссылкой на секретные документы написала, что Москва якобы пыталась оказать давление на Германию, способствовала росту антивоенных настроений в Европе, а также пыталась создать коалицию, которая бы выступала против оказания помощи Украине.

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