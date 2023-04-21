ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врио губернатора Красноярского края подтвердил участие в предстоящих выборах

12:23
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Михаил Котюков сменил Александра Усса

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков в пятницу, 21 апреля, подтвердил, что планирует участвовать в выборах главы региона, которые предстоят в сентябре 2023 года.
Красноярский край возглавит замминистра финансов Котюков

Полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев официально представил Котюкова в качестве врио губернатора Красноярского края.

Полпред отметил, что новому руководителю "предстоит детально погрузиться в проблематику региона, организовать работу в управленческой команде, выстроить прямой диалог с людьми", а также выполнить еще ряд задач, сообщает ТАСС.

20 апреля стало известно, что 68-летний Александр Усс, возглавлявший Красноярский край с 2017 года, получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал заместитель министра финансов России Михаил Котюков по предложению президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Котюков
Михаил Котюков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.