Врио губернатора Красноярского края подтвердил участие в предстоящих выборах

Михаил Котюков сменил Александра Усса

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков в пятницу, 21 апреля, подтвердил, что планирует участвовать в выборах главы региона, которые предстоят в сентябре 2023 года.

Полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев официально представил Котюкова в качестве врио губернатора Красноярского края.

Полпред отметил, что новому руководителю "предстоит детально погрузиться в проблематику региона, организовать работу в управленческой команде, выстроить прямой диалог с людьми", а также выполнить еще ряд задач, сообщает ТАСС.

20 апреля стало известно, что 68-летний Александр Усс, возглавлявший Красноярский край с 2017 года, получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал заместитель министра финансов России Михаил Котюков по предложению президента.

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