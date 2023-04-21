Росздравнадзор объяснил отзыв одного из препаратов преднизолона в России

На обеспечение россиян лекарствами это не повлияет

Отзыв нескольких серий лекарственного препарата "Преднизолон Эльфа" в России направлен на защиту интересов пациентов. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, после официального отзыва серий препарата прекращается их применение в медицинских организациях и реализация через аптечную сеть.

Это никак не повлияет на обеспеченность населения и лечебной сети этим лекарством, поскольку рынок обеспечен препаратами преднизолона, подчеркнули в Росздравнадзоре.

По информации "Известия", отзыв препарата связан с наличием неких "механических включений". Росздравнадзор не комментировал эти сообщения.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Производители препаратов смогут получить субсидии для компенсации затрат на научно-исследовательские разработки.

При этом российский лидер Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения, а также Министерству промышленности и торговли обеспечить наличие запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарств.

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