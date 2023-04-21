ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росздравнадзор объяснил отзыв одного из препаратов преднизолона в России

12:33
  • пятница
  • 21 апреля 2023

На обеспечение россиян лекарствами это не повлияет

Отзыв нескольких серий лекарственного препарата "Преднизолон Эльфа" в России направлен на защиту интересов пациентов. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
Минздрав опроверг дефицит лекарств в России

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, после официального отзыва серий препарата прекращается их применение в медицинских организациях и реализация через аптечную сеть.

Это никак не повлияет на обеспеченность населения и лечебной сети этим лекарством, поскольку рынок обеспечен препаратами преднизолона, подчеркнули в Росздравнадзоре.

По информации "Известия", отзыв препарата связан с наличием неких "механических включений". Росздравнадзор не комментировал эти сообщения.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Производители препаратов смогут получить субсидии для компенсации затрат на научно-исследовательские разработки.

При этом российский лидер Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения, а также Министерству промышленности и торговли обеспечить наличие запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.