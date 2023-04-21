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Волонтеры активно информируют москвичей о возможности военной службы по контракту

12:36
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Горожан интересуют два вопроса

Столичные волонтеры помогают горожанам больше узнать о контрактной службе.

Об этом журналистам сообщила волонтер центра отбора на службу по контракту Полина. Специально для этой цели в городе стоят информационные стойки, за которым волонтеры рассказывают о возможности заключения контрактов

"В среднем это примерно 150 человек за день. В основном, к нам подходят мужчины среднего возраста, но также это совершенно разные люди: студенты, женщины, девушки", - рассказала Полина.

Чаще всего людей интересуют два вопроса: как попасть на контрактную службу и какие положены льготы.

С 3 апреля в Москве работает Единый пункт на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Там можно получить всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу.

Также доступна информация по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
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