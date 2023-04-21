Балтийский и Тихоокеанский флоты получили новых командующих

Минобороны пока не подтверждало информацию о новых назначениях

Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал информированный источник ТАСС.

По сведениям другого источника, командовать Балтийским флотом вместо Лиины будет вице-адмирал Владимир Воробьев. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России.

Министерство обороны России пока официально не подтверждало эту информацию.

20 апреля пресс-служба Тихоокеанского флота подтвердила, что адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас с должности командующего ТОФ. Это связано с достижением им предельного возраста службы в Вооруженных силах России — 6 апреля адмиралу исполнилось 65 лет.

Вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что Авакянц будет руководить Центральной структурой, которая займется координацией работы пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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