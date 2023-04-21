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Берлин счел удары ВСУ по территории России "совершенно нормальными"

13:18
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Министр обороны ФРГ заявил, что в России должны "смириться с этим"

Удары украинских военных по российской территории являются "совершенно нормальными", если они не несут угрозы гражданским лицам. Такое заявление сделал германский министр обороны Борис Писториус.
ВСУ второй раз за день обстреляли Курскую область

По мнению политика, "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек передвигается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения".

В эфире телеканала ZDF Писториус выразил мнение, что "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала российской спецоперации в результате обстрелов со стороны Украины погибли 30 человек, ранения различной степени тяжести получили более 120 жителей региона.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол выразил беспокойство из-за того, что Вооруженные силы Украины применяют поставленное им американское оружие для нанесения ударов по территории России. Представитель Пентагона заверил в нежелании Вашингтона довести ситуацию до состояния третьей мировой войны.

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