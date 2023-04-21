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Собянин рассказал о развитии кадрового потенциала московского здравоохранения

12:50
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Медучреждения оснащаются новейшим оборудованием

Около 50 сервисов с применением искусственного интеллекта по 20 направлениям медицины создано в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"По госпрограмме "Столичное здравоохранение" в постоянном режиме оснащаем медучреждения новейшим оборудованием, внедряем цифровые технологии и, что особенно важно, развиваем кадровый потенциал нашей медицины", - написал Собянин.

По его словам, для городских поликлиник было закуплено больше 13 тысяч единиц оборудования, для стационаров – больше 5,5 тысячи. Также по контрактам жизненно цикла были закуплены больше 1,2 тысяч единиц, в том числе 39 аппаратов КТ, 31 ангиограф, семь МРТ.

С 2020 года лучевые исследования обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, напомнил мэр. Через ИИ прошло уже больше 9 млн изображений. Так, сейчас создано 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям.

В прошлом году к единой радиологической информационной системе было подключено еще 192 диагностических устройства, что позволяет рентгенологам описывать медицинские изображения удаленно. Помимо этого, для медиков работает кадровый центр ДЗМ, где можно пройти повышение квалификации, а также усовершенствовать знания, умения и навыки в рамках тренингов и иных образовательных мероприятий.

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