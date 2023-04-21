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Москва не оставит без ответа разрыв договора аренды с посольством в Киеве

13:05
  • пятница
  • 21 апреля 2023

В Кремле отметили, что будут приняты "соответствующие меры"

Москва не оставит без ответа решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.

Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что власти Киева хотят разорвать договор об аренде земельного участка в Соломенском районе, на котором расположено здание российского посольства. Решение мотивировано тем, что между Россией и Украиной расторгнуты дипломатические отношения.

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