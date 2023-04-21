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Песков напомнил Западу о последствиях санкций

13:02
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Москва следит за развитием ситуации

Новые антироссийские санкции нанесут удар по всей мировой экономике. Такое заявление сделал в пятницу, 21 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля предупредил, что очередная порция рестрикций против России способна привести к нарастанию тенденции кризиса в мире.

В России понимают, что США и Евросоюз раздумывают над новыми санкциями, и тщательно следят за ситуацией, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее источники в Европе рассказали, что с санкциями против России "мы закончили", поскольку при дальнейшем введении ограничительных мер "будет больше исключений", чем самих рестрикций.

Однако появилась информация о том, что страны "Большой семерки" могут ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию и рассчитывают на присоединение к новым рестрикциям членов ЕС. Новые ограничительные меры, как предполагается, не коснутся медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

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