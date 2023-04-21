Собянин рассказал, как программа "Мой район" преобразила Солнцево

Район Солнцево один из самых стремительно развивающихся в столице
Реконструкция кинотеатра, детско-взрослая поликлиника, а также МЦД-4. На западе Москвы продолжает развиваться район Солнцево. О том, какие проекты реализуется в этой части столицы, сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцетях.
Двор без машины, панорамные окна, оригинальная отделка. И всё это в родном районе. Именно в этот современный квартал в скором времени должны переехать из старых советских пятиэтажек жители Солнцева по программе реновации. Многие ждали переселения из ветхого жилья десятилетиями.
"Недавно сдали новостройку на Родниковой, 5а. В неё переедут 370 семей. Пять квартир сделаны специально для маломобильных людей. В 2025 году построим рядом школу для 300 учеников. Готова к приёму детско-взрослая поликлиника на улице Юлиана Семёнова, 2. Она откроется для первых пациентов 24 апреля. Медицинскую помощь здесь будут получать 43 тысячи горожан. Поликлиника оснащена современным оборудованием и заработает по новому московскому стандарту", - сообщи Сергей Собянин.
Чтобы потоки не пересекались, для взрослых и детей отдельные входы. На первом этаже расположены кабинеты самых часто посещаемых специалистов. По всей поликлинике размещены комфортные зоны ожидания. А в детском отделении добавлены игровые площадки.
"Это очень удобно, когда вы приходите с ребёнком, и заодно можете зайти во взрослую поликлинику, записавшись предварительно. И сделать какие-то исследования, сдать кровь. Может быть, ЭЭГ или зайти к своему терапевту или другому узкому специалисту", - говорит Елена Кузнецова, главный врач ДКП №132 ДЗМ.
В районе Солнцево строятся не только новые многоэтажки, поликлиники и образовательные учреждения. А летом здесь завершится реконструкция многофункционального центра. Но не того, где оформляют документы, а зоны отдыха с 4 кинозалами, супермаркетом, кафе и развлекательными площадками. Оно расположено у входа в Центральный парк 60-летия Октября.
"На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, завершены пуско-наладочные работы и проверки инженерных систем. Мы готовим помещения для передачи арендаторам, которых уже давно ждут жители района Солнцево", - говорит Михаил Лоскутов, представитель компании-застройщика.
Здесь же по соседству с кинотеатром в центральном парке работает скейт-парк. Количество трамплинов, размеры фигур, а также материалы, из которых они изготовлены, соответствуют международным стандартам. Поэтому площадка подходит для проведения крупных соревнований по экстремальным видам спорта.
"Скейт-парк изготовлен по уникальной технологии клейкой фанеры. Все фигуры разработаны были индивидуально. Нарезаны на ЧПУ, собраны были на месте. Также была залита плита и отшлифована, на которой мы с вами стоим, которая также отвечает всем требованиям безопасности", - говорит Кирилл Борисов, заместитель генерального директора ГБУ "Автомобильные дороги" ЗАО.
Район Солнцево один из самых стремительно развивающихся в столице. С приходом метро в 2012 году он стал ещё привлекательнее для москвичей. Вскоре откроется четвёртый Центральный диаметр, который значительно улучшит транспортную доступность для всех жителей этой части города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"