Сотни тысяч мусульман посетили молитвы по случаю Ураза-Байрама в Москве

Почти 180 тысяч человек собрались в Соборной мечети

Около 400 тысяч мусульман посетили сегодня утром праздничные молитвы в мечетях Москвы по случаю наступления праздника Ураза-байрам.

Почти 180 тысяч человек собрались в Соборной мечети и на прилегающей территории. Перед собравшимися выступил председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин. В частности, он заявил, что сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире.

Безопасность верующих обеспечивали столичные полицейские. Как сообщается, нарушений не выявлено. Из-за праздника в центре и на севере столицы еще с ночи было частично ограничено движение транспорта. Сейчас все перекрытия уже сняты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"