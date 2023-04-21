Подземный хай-тек: в ноябре на ВДНХ откроется уникальный павильон "Атом"

Здание уже издалека привлекает внимание

Новый 19-й павильон ВДНХ поражает своим суперсовременным решением. Бетон, стекло и металл словно олицетворяют эпоху ядерной энергетики. Когда-то на этом месте работал павильон Таджикской и Киргизской ССР, позже - Механизации и электрификации сельского хозяйства. И вот теперь – хай-тек-здание "Атом".

"Ни одно сооружение, по крайней мере, из павильонов ВДНХ, не имеет три этажа под землей. Это, действительно, тоже считается уникальностью. Достаточно мощный пласт земли был выбран для того, чтобы сделать подземную часть. И она по площади чуть больше, чем наземная", - говорит Игорь Войстратенко, председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы.

И это при том, что на месте фундамента нет твердых пород и зданию просто не на что опереться.

"Минус третий, минус второй этаж - фактически под водой. Речка Каменка, водоносный горизонт, напорный. Здание окружено стеной в грунте минус 26 метров по периметру", - рассказывает Александр Табачников, заместитель директора по капитальному строительству АО "Атомэнергопром".

Строители сделали около 3 тысяч скважин и закачали туда под давлением бетон. Фактически получилась подушка, на которой и стоит здание. Технических особенностей немало. Например, сложное остекление. Огромные 12-метровые стеклопакеты благодаря безрамной конструкции создают максимально открытое пространство и как будто объединяют фойе павильона и территорию ВДНХ.

"Вес вот этих металлических конструкций, которые тут есть, тысяча тонн. И они просто висят по идее в воздухе. Вот самый краешек нашего фойе - там 54 метра от вот этой несущей стены", - говорит Алексей Иванов, начальник производственно-технического отдела службы технического заказчика.

Все сложные решения прячутся за подвесным потолком. Строительные работы уже на финальном этапе. Летом начнется организация выставочного пространства.

"Основная идея - это обучение через развлечение. Мы надеемся, что это будет не такой, извиняюсь за это слово, скучный музей. То есть тут очень много интерактива", - говорит Александр Табачников, заместитель директора по капитальному строительству АО "Атомэнергопром".

Знакомство с экспозицией начнется с прошлого атомной энергетики.

"И там впервые люди смогут заглянуть в те объекты, которые всегда были скрыты. Это конструкторские бюро. Это испытательные полигоны. Мы с вами сможем увидеть, каким образом создавалась бомба РДС-1. Дальше термоядерная бомба, царь-бомба, которая, собственно, помогла создать, установить ядерный паритет во всем мире", - говорит Мария Есаева, заместитель директора центра коммуникаций госкорпорации Росатом.

В зоне "Время первых", или как ее еще здесь называют, "в зоне атомной романтики", расскажут о первой атомной электростанции. В 50-80-х годах прошлого столетия те, кто покорил атом, верили, что им подвластен весь мир.

"У нас воссоздана рубка атомного ледокола, она будет приходить в движение. Это гидравлическая подушка, можно сказать, под ней. И мы сможем в экраны увидеть, как мы колем лед, как идет ледокол, какие движения он совершает", - рассказывает Мария Есаева, заместитель директора центра коммуникаций госкорпорации Росатом.

Будут зоны настоящего и будущего. Для детей создадут лабораторию со сверхточными микроскопами. А на крыше павильона откроется ресторан с панорамным видом на территорию ВДНХ.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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