Спасенный от агрессивных ворон кот Моряк обрел дом

Новые хозяева у кота - удивительные

Кот, которого спасли от агрессивных ворон, на льду в Нагатинском затоне, наконец нашёл семью. После сложной операции и долгой реабилитации, его снова ждала улица. Но судьба оказалась к нему благосклонной.

Кот Моряк мечтает выглядеть идеально. Подумаешь, глаза еще слезятся, зубов нет и шерсти кое-где не хватает. Зато у него сегодня самый важный день в жизни.

Своего дома у Моряка никогда не было, он жил на улице. Ел, что придётся. Драк и стычек избегал по мере возможности. Даже вспоминать о тех временах не хочет, когда рядом такие ласковые врачи. Кормят столько раз, сколько душа пожелает.

"Видно, что явно жизнь у него была тяжелой, но он очень ласковый. И доверия к людям не потерял", - говорит Анастасия Наумова, управляющая ветеринарной клиникой.

Первой, кому он доверился, стала Татьяна. В ветклинику сейчас не бежит, а летит как на крыльях. Именно Татьяна месяц назад увидела на льду истерзанного кота, которого пыталась добить стая агрессивных ворон. Люди с набережной старались криками вывести его на берег. А когда с помощью профессионалов это удалось, началась эпопея с возвращением котика к жизни.

"Не ожидала, что такой отклик и такая поддержка будет. Такое количество людей помогало", - говорит Татьяна Орлова.

Волонтёры, зоозащитники, сотрудники фондов, просто неравнодушные моментально объединились вокруг раненого кота.

"Организовала чат, туда вступило 50 человек. Мы спасали этого кота месяц. Его лечили, его оперировали. И, наконец-то, произошло сегодня такое чудо", - говорит Юлия Борзова, волонтер.

Станислав - тоже участник чата. Никогда не забудет операцию "Кот на льдине". Как отогнали от него ворон, укрыли теплым одеялом. Как московские спасатели помогали потом в оплате сложного лечения. И как бродяга- Моряк - обрёл свой дом.

"Я рад за кота. Что он, во-первых, спасся. Что он обрёл новую семью. Я думаю, ему очень хорошо в ней будет", - рассуждает Станислав Степанов, спасатель 1 класса МГПСС на водных объектах Поисково-спасательная станция "Кожухово".

Новые хозяева у кота - удивительные. Он это чувствует. Забирать питомца приехали с цветами и далеко идущими планами. Виринея и Алексей - из мира большого спорта. Она - бывший, а он - действующий игрок сборной России по американскому футболу. Оба прекрасно знают, что такое - воля к победе и любовь. К ближнему.

"У нас полгода назад умерла кошка. Мы до сих пор страдаем. Тяжело переносим потерю. И однажды я натыкаюсь на какой-то пост, что Татьяна в Нагатино спасла кота. Я подписалась, начала следить",- говорят Виринея и Алексей Стрекаловы.

Решение приняли быстро. А вскоре из желающих забрать к себе кота выстроилась очередь. Судя по взгляду, он это знает. И ценит. Потому в своём новом доме не просто мурлыкает, а поёт. От счастья.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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