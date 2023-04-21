ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первая сакура зацвела в Москве

15:07
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Полюбоваться ей можно в "Аптекарском огороде"

Ханами - в центре Москвы. Любоваться цветением сакуры можно, не покидая российской столицы. Первые экзотические деревья уже покрылись нежными бутонами в "Аптекарском огороде".

Розовые шапки словно воздушный зефир на необычных деревьях с тонкими, извилистыми ветвями. Это вишня саржента, она просыпается раньше всех. Может быть, поэтому одна из самых высоких: вырастает до 12 метров. Скоро к ней присоединятся и другие виды сакуры, в том числе и привезённая прямо со склонов горы Фудзияма.

"В этом году весна наступила чуть раньше, поэтому цветение этих растений сдвинулось на 1-2 недели вперед, обычно они расцветают к майским праздникам, а в этом году уже сейчас. Для Москвы сакура - достаточно редкие растения. И мы очень рады, что именно в Ботаническом саду МГУ одними из первых расцвели эти великолепные растения", - говорит Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Цветение сакуры
Цветение сакуры
Сакура
Сакура
Сакура
Сакура
Сакура
Сакура
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.