Первая сакура зацвела в Москве

Полюбоваться ей можно в "Аптекарском огороде"

Ханами - в центре Москвы. Любоваться цветением сакуры можно, не покидая российской столицы. Первые экзотические деревья уже покрылись нежными бутонами в "Аптекарском огороде".

Розовые шапки словно воздушный зефир на необычных деревьях с тонкими, извилистыми ветвями. Это вишня саржента, она просыпается раньше всех. Может быть, поэтому одна из самых высоких: вырастает до 12 метров. Скоро к ней присоединятся и другие виды сакуры, в том числе и привезённая прямо со склонов горы Фудзияма.

"В этом году весна наступила чуть раньше, поэтому цветение этих растений сдвинулось на 1-2 недели вперед, обычно они расцветают к майским праздникам, а в этом году уже сейчас. Для Москвы сакура - достаточно редкие растения. И мы очень рады, что именно в Ботаническом саду МГУ одними из первых расцвели эти великолепные растения", - говорит Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"