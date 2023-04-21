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В Москве открылся Всероссийский съезд учителей обществознания

14:50
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Он объединяет более 2 тысяч человек из 45 регионов

Развитие школьного и вузовского образования, формирование мировоззрения современной молодёжи, а также подготовка педагогических кадров. Эти и другие вопросы обсуждают сегодня в Москве.

В столице проходит Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания. Он объединяет более 2 тысяч человек из 45 регионов. Спикеры напомнили: 2023-й объявлен президентом Годом педагога и наставника. А в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил: преподаватели напрямую участвуют в строительстве будущего страны.

"Предмет обществознание является очень важным. И очень важно правильно сориентироваться, как готовить школьников, как преподавать. Это важно обсудить этот предмет. Те методические изменения, которые, возможно, нужны будут при преподавании. Но важно, что это коллективный разум, и он собрался в московском университете", - говорит Виктор Садовничией, ректор МГУ имени Ломоносова.
 

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Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания
Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания
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