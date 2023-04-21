В Запорожье заявили о применении ВСУ химического оружия

На передовую доставили комплекты химзащиты
Украинские военные применили химическое оружие на запорожском направлении.
Об этом заявил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.Отравляющие боеприпасы сбросили с помощью беспилотника. На данный момент известно об одном пострадавшем – он получил химический ожог.
"На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", - сообщил он в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим готовит новую масштабную провокацию с применением химического оружия. В частности, В Сумской области неонацисты оборудовали площадку для съёмок постановочных роликов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"