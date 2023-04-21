Великобритания ввела новые санкции из-за приговора Кара-Мурзе

Осужденный является британским подданным

Британские власти внесли в санкционные списки пять человек, которых Лондон считает причастными к обвинительному приговору политику Владимиру Кара-Мурзе*.

Под санкции попали и.о. председателя Басманного суда Москвы Елена Ленская, которая вынесла решение об аресте политика в апреле 2022 года, следователи СКР Денис Колесников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ Александр Самофал и Константин Кудрявцев, сообщает РИА Новости.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строго режима политика Владимира Кара-Мурзу*, признав его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

В британском Министерстве иностранных дел заявили, что считают приговор Кара-Мурзе* политически мотивированным и осуждают его как противоречащий, с точки зрения Лондона, обязательствам России в сфере защиты прав человека.

В российском МИД подчеркнули, что высказывания послов других государств в поддержку Кара-Мурзы* могут считаться вмешательством во внутрироссийские дела и являются недопустимыми.

* лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в реестр иноагентов в России

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