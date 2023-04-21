Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Разговор прошел в дружественном ключе

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 апреля, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как рассказали в Кремле, российский лидер поздравил саудовского принца и жителей его страны с праздником Ураза-байрам.

Во время беседы политики обсудили расширение торгово-экономических связей и перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС. Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение координацией в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

Саудовская Аравия сыграла важную роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной в 2022 году. Операция по обмену пленными проходила под личным надзором наследного принца Саудовской Аравии. В МИД государства подчеркивали, что Эр-Рияд стремится оказать поддержку в целях достижения урегулирования кризиса на Украине и готов работать со всеми сторонами для поиска мирного решения.

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