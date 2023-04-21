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Путин предложил обсудить вопрос чрезвычайной важности

14:22
  • пятница
  • 21 апреля 2023

С докладом выступит глава МВД

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 апреля, предложил Совбезу обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях.

"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности <…> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что работать над этой повесткой надо планово, а не тогда, когда что-то случается. Путин передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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