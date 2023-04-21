ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина подтвердила продвижение ВС России в Артемовске

14:41
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
Окруженные в Артемовске украинские неонацисты пытаются вырваться из города

По словам чиновницы, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, при этом "противник атакует" и "на отдельных участках кое-где продвигается".

Маляр охарактеризовала ситуацию в Артемовске как напряженную, однако контролируемую, а также заверила, что Вооруженные силы Украины ведут "активные штурмовые" действия, сообщает РИА Новости.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске и "крышка котла, по сути, захлопнулась". Он подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой осуществлялось снабжение группировки украинских войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.