Украина подтвердила продвижение ВС России в Артемовске

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

По словам чиновницы, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, при этом "противник атакует" и "на отдельных участках кое-где продвигается".

Маляр охарактеризовала ситуацию в Артемовске как напряженную, однако контролируемую, а также заверила, что Вооруженные силы Украины ведут "активные штурмовые" действия, сообщает РИА Новости.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске и "крышка котла, по сути, захлопнулась". Он подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой осуществлялось снабжение группировки украинских войск.

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