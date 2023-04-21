Bloomberg: Запад прячет правду о ЧП на "Северных потоках" из-за невиновности России

При раскрытии информации о диверсантах придется признать, что Москва не имеет отношения к подрывам

Западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках диверсии на "Северных потоках" из-за того, что к теракту может быть непричастна Россия. Такое мнение агентству Bloomberg озвучил бывший руководитель эстонского координационного бюро внешней разведки, член парламента страны Эрик-Нийлес Кросс.

Кросс предположил, что у государств, проводящих расследование, уже могут иметься сведения о личностях диверсантов, но "если это не русские", вряд ли эти данные будут опубликованы.

Экс-сотрудник ЦРУ Рональд Маркс, в свою очередь, выразил мнение, что подрывы газопроводов осуществила группа украинцев, "вероятно, с помощью иностранного правительства".

Ранее шведский прокурор Матс Люнгквист допустил, что за подрывами газопроводов системы "Северный поток" могла стоять организация, связанная с государственными структурами. При этом он подчеркнул, что до сих пор не ясно, кто взорвал газопроводы, а также дал понять, что это может так и не выясниться.

По данным американского журналиста Сеймура Хёрша, к диверсиям непосредственно причастны США и Норвегия. Расследование Хёрша показало, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве газопроводов системы "Северный поток" из-за страха, что власти ФРГ решат выйти из режима санкций против России.

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