Представлены свежие данные о потерях ВСУ

Минобороны в пятницу обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Так, на донецком направлении за сутки уничтожено до 310 украинских военных. На краснолиманском направлении Киев потерял более 55 бойцов ВСУ, передает РИА Новости.

Также сообщается, что ВС России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях около украинских 90 военнослужащих. Средства ПВО России перехватили три снаряда "Хаймарс" и уничтожили три беспилотника.

Ранее член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики применили химическое оружие на запорожском направлении. Отравляющие боеприпасы были сброшены с помощью дрона.

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