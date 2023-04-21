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Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска

14:43
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Попытки противника контратаковать не увенчались успехом

Российские штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска.
Украина подтвердила продвижение ВС России в Артемовске

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На флангах им оказывают поддержку подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - говорится в сводке министерства.

Ранее в ДНР сообщили о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске. По словам советника временно исполняющего обязанности главы республики Яна Гагина, под контроль взято несколько сотен метров дороги, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

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