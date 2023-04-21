Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска

Попытки противника контратаковать не увенчались успехом

Российские штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На флангах им оказывают поддержку подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - говорится в сводке министерства.

Ранее в ДНР сообщили о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске. По словам советника временно исполняющего обязанности главы республики Яна Гагина, под контроль взято несколько сотен метров дороги, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"