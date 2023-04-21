В России заочно арестовали начальника украинской разведки

Он причастен к организации терактов и диверсий в России

Лефортовский суд Москвы постановил заочно арестовать начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали в пресс-службе суда.

В отношении Буданова расследуется уголовное дело об организации террористических актов в России по ч.1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), уточнили в суде. Ему заочно предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Обвиняемый объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости.

В октябре 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого загорелись железнодорожные цистерны с топливом и частично обрушились автомобильные пролеты. В Федеральной службе безопасности заявили, что организатором теракта на мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Буданов возглавляет военную разведку Украины с 2020 года, в 2022 году он получил звание генерал-майора.

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