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Медведев: "Британия была и останется нашим вечным врагом"

15:34
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Ранее Лондон ввел санкции против ряда российских граждан

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал введение санкций против лиц из России, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом).
Кара-Мурза арестован по делу о фейках

Санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, одобрила арест Кара-Мурзы, а также двух следователей по его делу – Дениса Колесникова и Андрея Задачина. В санкционный список также попали два сотрудника ФСБ России - Александр Самофал и Константин Кудрявцев.

"Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя данные санкции.

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