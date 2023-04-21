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Германия и Венгрия оспорили заявление генсека НАТО о членстве Украины

15:20
  • пятница
  • 21 апреля 2023

По утверждению Столтенберга, все члены Альянса согласны принять Украину

Вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс не значится в текущей повестке. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн.
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Чиновница прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все участники Альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом этого блока.

Хоффманн уточнила, что тема принятия Украины в НАТО обсуждается, однако решать такие вопросы "из чувства солидарности нельзя". Необходимо дождаться окончания украинского конфликта и "подходящего времени", отметила официальный представитель кабмина ФРГ.

Утверждение Столтенберга о возможном членстве Украины в НАТО удивило и Венгрию. Премьер-министр этого государства Виктор Орбан прокомментировал слова генсека Альянса лаконичным "Что?!", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя Столтенберга в ходе его первого визита в Киев с начала российской спецоперации, заявил, что это знак готовности Альянса "начинать новую главу в отношениях с Украиной".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что предотвращение вступления Украины в НАТО является одной из целей российской специальной военной операции, поскольку членство соседнего государства в Альянсе "будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности".

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