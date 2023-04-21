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Медведев потребовал эффективных решений по контрактникам

15:38
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Политик поднял тему доукомплектования ВС России

Необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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В ходе совещания политик предложил обсудить ситуацию в этой области с руководителями регионов Центрального федерального округа, в том числе "какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы, а они всегда есть".

Работать в указанном направлении необходимо и на федеральном уровне, отметил Медведев, в частности, совершенствовать законодательство, сообщается на странице Совбеза в соцсети "ВКонтакте".

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО ему положено денежное довольствие в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а при наличии московской регистрации — еще 50 тысяч, которые выплачивает столичная мэрия. После прибытия в зону спецоперации цифры к денежному довольствию прибавляются дополнительные выплаты от 120 до 240 тысяч.

Кроме того, военнослужащим по контракту предоставляется целый ряд дополнительных льгот — например, в сфере образования и при оплате услуг ЖКХ.

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