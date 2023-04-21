Как в России мусульмане отметили Ураза-байрам

С обращением к верующим выступил глава Совета муфтиев нашей страны Равиль Гайнутдин

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, на протяжении которого верующие соблюдали строгий пост. В этот день после утреннего намаза принято готовить угощения и накрывать столы, приглашать гостей и дарить подарки. Мусульман России поздравил Владимир Путин. В Москве центром торжеств стала Соборная мечеть.

Такбир - короткое восхваление Богу. В переводе с арабского на русский - Аллах велик, нет Господа достойного поклонения кроме него и вся хвала Ему. С этих слов сегодня начались праздничные службы в мечетях страны.

Стать лучше во всем. Благонравии, доброте, милосердии, знаниях. В этом и заключался смыл поста в месяц Рамадан. Сегодня его кульминация. Снят запрет на употребление воды и пищи от рассвета до захода солнца. Наступил праздник разговения. Больше известный в России как Ураза-байрам.

В день Уразы еще один шаг к искуплению грехов - выплата закята. Это такой, образно говоря, налог для всех, кто постился. В пользу неимущих. В старину его отдавали зерном. Сегодня разрешено и деньгами. Еще лучше - накормить людей. И чем больше, тем лучше. Поскольку щедрость в исламе - особо почитаемая добродетель.

На Уразу двери дома Фаяза Гараева из Казани открыты для всех. На столе с десяток блюд татарской кухни. Угощения хватит и родственникам, и друзьям. Одеться тоже желательно во все лучшее и красивое. Можно в арабский халат. Можно и в цивильный европейский костюм. Шариат в данном случае к моде лоялен. А отец за столом обязательно прочитает молитву и расскажет детям о ценностях праздника.

В мечетях Москвы столы накрывали для всех, кто приходил на молитву. Меню не самое сложное. Шаурма, плов, суп. Но, как говорят повара, главное не ассортимент. А то, что блюда приготовлены от чистого сердца.

В мечетях Уфы - яблоку негде упасть. Среди прихожан немало иностранцев - студентов. В Рамадан, сообщают мусульманские ученые, Господь ниспослал откровения Аврааму, Тору – Моисею, Евангелие – Иисусу, и первые аяты Корана – Мухаммаду. Кстати, именно от пророков и посланников пошла традиция соблюдать пост. И его главная ценность не в том, чтобы не есть или пить. А в том, чтобы усмирить свою душу. Проникнуться к бедам ближнего. Иначе, как сказал Посланник, в награду будут только жажда и голод.

Главная интрига Уразы-байрам и поста в Рамадан в том, что мусульмане не знают, а приняты ли их молитвы? Это, как говорят богословы, станет известно только в Судный день. Когда каждому Всевышний воздаст за его дела. Но если человек стал добрее, отзывчивее, избавился от скверных поступков, значит есть надежда, что и покаяния будут услышаны, а грехи прощены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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