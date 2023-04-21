ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине суд оставил под арестом наместника Киево-Печерской лавры

18:13
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Было отказано в обжаловании меры пресечения

На Украине суд отказал в обжаловании меры пресечения и оставил под арестом до июня наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его обвиняют в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Доказательства связи с Москвой силовики сегодня продолжили искать в обители. Полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в одном из корпусов, а позже пытались помешать проведению службы в церкви.
Раскольники при поддержке полиции опечатали еще один корпус Киево-Печерской Лавры

У Печерского суда Киева почти весь день - молитвенное стояние. Внутрь сторонников канонической украинской церкви не пускали. Шло рассмотрение апелляции о домашнем аресте настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. СБУ обвиняет священнослужителя в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В изменении меры пресечения митрополиту отказали.

Сообщается, что против активной защитницы Киево-Печерской лавры Виктории Кохановской также возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды". В Печерском суде Киева один за другим шли также заседания об арестах казаков, охранявших территорию лавры и других защитников православной святыни.

Утром силовики разрешили священнослужителям провести богослужение в церкви Живоносного источника Киево-Печерской лавры. Как выяснилось, лишь для того, чтобы в очередной раз поиздеваться над прихожанами. Когда люди начали приходить на службу, ворота, ведущие к храму, закрыли. Священники были вынуждены причащать прихожан через ограду.

А после крестного хода его участников и вовсе отказались пускать к храму и в кельи под предлогом, что вход только по паспортам, а у священников документов при себе не оказалось. Другая группа силовиков продолжила обыски в корпусах комплекса, выламывая двери.

Священнослужители отмечают, что освещать события на территории лавры полицейские разрешают только журналистам Пятого канала Украины. Семинариста по имени Михаил, который вел онлайн-трансляцию происходящего, силой посадили в полицейскую машину.

Третий день на территории заповедника работает комиссия: формально проверяет техническое состояние зданий. По факту: у монахов сотрудники службы безопасности Украины изымают телефоны и ноутбуки. Журналистам рассказывают мало. Больше о том, что якобы находят все новые и новые доказательства сотрудничества монахов с Москвой и ФСБ в частности.

На все действия силовиков и представителей министерства культуры адвокаты священнослужителей подают протесты в суд. Однако заседания - только через месяц. При этом все вопросы и проблемы СБУ и полиции решаются максимум за день.

Дмитрий Гусев, Егор Киселёв, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Наместник Киево-Печерской лавры Павел
Наместник Киево-Печерской лавры Павел
Полиция в Киево-Печерской лавре
Полиция в Киево-Печерской лавре
Полиция в Киево-Печерской лавре
Полиция в Киево-Печерской лавре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.